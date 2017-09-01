Пхеньян, 1 сентября, 2017, 05:39 — ИА Регнум. Смертный приговор заочно вынесен судом Северной Кореи в отношении двух южнокорейских граждан — авторов «провокационных» публикаций, 1 сентября сообщает ЦТАК.

Флаг КНДР

«Преступники не имеют права на апелляцию, и исполнение приговора будет выполняться в любой момент и в любом месте без каких-либо дополнительных процедур, как только объекты будут обнаружены», — сообщает северокорейское агентство.

Уточняется, что журналисты являются сотрудниками южнокорейских изданий «Чосон Ильбо» и «Тона ильбо». В Северной Корее также осудили руководство газет.

Реакция Пхеньяна вызвана упоминанием в газетах книги британских журналистов «Северная Корея Конфиденциально» (North Korea Confidential) и использованием материалов из нее. Работа эта была создана по материалам интервью с двумя бывшими северокорейскими гражданами.

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