Якутск, 1 сентября, 2017, 06:41 — ИА Регнум. В Якутии не стихают опасения, что новая цена прокатного удостоверения в 5 млн рублей сделает съёмки фильмов в регионах совершенно нерентабельными. Депутаты, общественники и причастные к киноиндустрии якутяне просят не губить «Сахавуд» и оставить сумму сборов на прокат на прежнем уровне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

sailko Пустой кинотеатр

«У многих своих кассовых фильмов по Якутии больше сбор, чем у голливудских, — констатирует депутат Госсобрания республики Иван Шамаев. — Ну и я знаю, что примерно такие фильмы создают еще и в Бурятии, там бум есть, возможно, ещё, а нескольких регионах… Если закон, меняющий цену прокатного удостоверения, будет приведён в действие в октябре, то эти 5 млн всё это движение сразу погубят, а мы считаем, что там есть очень талантливые фильмы».

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Кино в России существует не только в Москве и Санкт-Петербурге, оно есть и в регионах, напоминает режиссёр и сценарист республики Степан Бурнашев. При этом он констатировал, что в регионах бюджеты не соизмеримы с московскими, но люди работают и делают настоящее кино, участвуют во многих, престижных, международных кинофестивалях.

«Я, будучи кинематографистом из Якутии, вижу, на какие деньги снимаются фильмы, сколько талантливых людей работает в этой сфере. Нам повезло, у нас произошел кино-бум. Несмотря на маленький бюджет и небольшое число жителей республики, мы снимаем кино, которое окупается в местном прокате. С каждым годом качество улучшается. Но вопрос, поднятый про прокатное удостоверение, может все это убить. Как можно с 3500 рублей подняться за раз до 5 000 000 рублей? Вы представьте фильм с бюджетом в один миллион рублей? Откуда у этого фильма могут взяться эти пять миллионов? Если кино снимается в России, то зачем с нас брать такую дань? Зачем тогда говорить вообще о поддержке российского кино? Говорите о поддержке топовых продюсеров и кинокомпаний, но не приплетайте всю страну. Ведь наше кино многогранное и многонациональное», — отметил Степан Бурнашев.

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Он также оценил систему получения прокатного удостоверения как очень сложную, так как выдача его происходит только в Москве, и приходиться пересылать документы за 4500 километров туда и обратно. Региональным киноматографистом непонятно, почему функции выдачи прокатного удостоверения нельзя переложить, к примеру, на региональные министерства культуры.

Оператор-постановщик Иван Семёнов, снимающий кино в Якутске с 2007 года, говорит о том, что в республике ограниченный прокатный рынок, который в ранние стадии развития коммерческого кино не давал окупать даже половину бюджета фильмов.

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«Но со временем ситуация начала изменяться в положительную сторону. В последнее время стало привлекательно работать в этой сфере не только для коммерческого успеха, но и для творческого и технического развития. Все больше специалистов набирают опыт и продвигают свои фильмы не только в республике, но и за ее пределами, и всё это возможно благодаря тем условиям, которые дают нам наши коллеги с АУ ГНК Сахафильм, Республиканской киносети и городских кинотеатров, не говоря уже о отдельных личностях которые поддерживают и продвигают наше кино. Но сегодня палки в колеса ставит «закон о прокатном удостоверении», который лишает нас практически всех возможностей. Пять миллионов рублей — это неподъемная сумма для прокатного удостоверения даже для «топовых киноделов» нашей республики, это та сумма, которую мы не в силах поднять с помощью проката по всей республике», — считает Иван Семёнов.

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По его мнению, цена прокатного удостоверения в 5 млн рублей не даст развиваться региональному кино:

«Мы просто остановимся, потеряем огромнейший образовательный потенциал, дающий населению один из самых лучших досугов на родном языке, который несёт в себе культуру, традиции, историю».

«Подумайте, в России больше тысячи кинотеатров (точные цифры неизвестны), а минкульт не станет брать налог в размере пяти млн. рублей (сейчас удостоверение стоит 3 с половиной тысяч), если у фильма будет всего сто сеансов. Тысячи кинотеатров, среди них и мультиплексы + сто сеансов на один фильм, не более, и это распространяется на сам фильм, не на копии. Подумайте! — призывают якутян в блогах. — Я молюсь, чтобы этот закон был отброшен в мусорку сразу, иначе нам придётся снова стать пионерами и вернуться в закрытую ото всех страну»,

Как сообщало ИА REGNUM, если ничего не будет предпринято, то уже в 2018 году закончатся славные дни якутского кинобума, высказывала ранее мнение продюсер и режиссер Любовь Борисова. Снимать кино в республике с изменением стоимости прокатного удостоверения с 3,5 тыс. на 5 млн рублей станет непозволительной роскошью, уверены в Якутии.

«Представьте, что будет, если помимо бюджета фильма придется искать еще и пять миллионов на покупку права выйти в кинотеатры? Количество якутских фильмов резко сократится до одного фильма в год, поскольку годовой республиканский бюджет на кинопроизводство составляет всего пять миллионов. Этот единственный фильм будет производить государственная национальная кинокомпания «Сахафильм» по какому-нибудь госзаказу в честь юбилея или другой знаменательной даты. Остальные независимые кинокомпании исчезнут. Со временем «Сахафильм» тоже закроют как убыточное госпредприятие, имущество распродадут, работников уволят», — прогнозировала Любовь Борисова.

Напомним, с инициативой изменения стоимости прокатного удостоверения выступил министр культуры РФ Владимир Мединский. Предполагалось, что стоимость его будут менять для иностранных фильмов.