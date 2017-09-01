Казань, 1 сентября, 2017, 05:34 — ИА Регнум. Казанское линейное Управление МВД на транспорте объявило закупку служебных собак. Оплатят лот из средств федерального бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Цитата из к/ф «Ко мне, Мухтар!» Реж. Семён Туманов. 1964. СССР Вместе с собакой

Общая стоимость лота, в рамках которого победитель должен поставить четырёх новых «сотрудников» — 200 тыс. рублей. Стоимость одной служебной собаки — 50 тыс. рублей.

Четвероногое пополнение должно приступить к службе не позднее 21 ноября 2017 года. Аукцион пройдёт 11 сентября. Место поставки — аэропорт «Казань».

В техническом задании отмечается, что в роли лота могут выступить только немецкие или бельгийские овчарки.

«Подлежат закупке чистопородные собаки с родословной или метрикой щенка, клеймом, ветеринарным паспортом с отметками о всех проведённых вакцинациях и ветеринарных обработках. Возраст от 6 месяцев до 1,5 года», — отмечается в документации.

К приобретаемым животным предъявлены высокие требования. Документация содержит подробное описание головы, глаз, ушей и прочих частей тела. Например, глаза у новых сотрудников должны быть «среднего размера, миндалевидной формы, чуть косо поставленные, не выпуклые и тёмные».

Отбор собак осуществляется комиссией заказчика. По итогам отбора будет составлен акт, в котором и отметят, годна ли собака к несению службы.

Напомним, Казанское линейное Управление МВД России на транспорте было создано 20 октября 2003 года. Оно объединяет три направления работы: на железнодорожном, речном и воздушном транспорте.

Отдел в аэропорту Казани начал работать 6 декабря 1971 года. Его основная задача — обеспечение общественной безопасности и полётов воздушных судов, сохранности личного имущества пассажиров и грузов. Ежедневно в Международном аэропорту «Казань» в среднем досматривается 20 авиарейсов, а это примерно 1 800 пассажиров.