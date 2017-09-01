Москва, 1 сентября, 2017, 05:14 — ИА Регнум. Случаи заболевания субтропической лихорадкой Чикунгунья в Европейских странах зафиксированы французским Национальным агентством общественного здравоохранения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library Комар — переносчик вируса чикунгунья

Отмечается, что Чикунгунья распространилась в странах с субтропическим и тропическим климатом в течение нескольких последних лет. Чаще всего она встречается в Индии, Юго-Восточной Азии, Африке и на островах Индийского океана. Также лихорадку фиксируют в Гватемале и Мексике.

«В последние годы отмечаются случаи регистрации лихорадки чикунгунья в Европейских странах — Италии и Франции», — говорится в сообщении.

Во Франции в минувшем месяце зафиксировано четыре случая заболевания.

Лихорадку Чикунгунья вызывает вирус, передающийся человеку через укусы кровососущих насекомых — комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus. Они же переносят лихорадку Денге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа Роспотребнадзор предупредил, что туристам не стоит совершать поездки в Индию, поскольку там повысился риск заболеть лихорадкой Денге и Чикунгунья.

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