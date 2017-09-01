Владивосток, 1 сентября, 2017, 05:23 — ИА Регнум. Губернатор Калифорнии Джерри Браун примет участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдёт на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 6−7 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ag.ca.gov Джерри Браун

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На сайте губернатора указано, что его целью на ВЭФ-2017 является расширение сотрудничества в рамках Тихоокеанского региона по борьбе с изменениями климата. Джерри Браун заявил, что форум во Владивостоке является не просто поводом привлечь инвестиции, он даёт возможность укрепить обязательство по декарбонизации экономики.

Во Владивосток губернатор Калифорнии прибудет 5 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что участие в третьем Восточном экономическом форуме примут свыше 3,5 тыс. человек не менее чем из 57 стран. Специалисты прогнозируют, что в 2017 году будет подписано контрактов на сумму, превышающую 2 трлн рублей. В 2016 году отметка находилась на 1,85 трлн рублей.