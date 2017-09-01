Пекин, 1 сентября, 2017, 04:50 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра Киргизии, сообщает 31 августа агентство «Синьхуа».

Daniiar Сапар Исаков

В своем послании, Ли высоко оценил развитие китайско-киргизского стратегического партнерства, отмечая высокие результаты двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Ли также выразил волю Китая работать вместе с Киргизией на развитие двусторонних отношений, которые должны принести выгоды народам двух стран.

Напомним, что президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал 26 августа приказ о назначении Сапара Исакова премьер-министром страны.

Отметим также, что сорокалетний Исаков, который ранее возглавлял аппарат президента, стал самым молодым премьер-министром в истории стран Центральной Азии.