Биробиджан, 1 сентября, 2017, 05:22 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области прокуратура добивается досрочного сложения полномочий главой Бирофельдского сельского поселения, в деятельности которого усмотрели факт конфликта интересов. Чиновник устроил своего родственника «под крыло» местной администрации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Родственники

Известно, что глава Бирофельдского муниципалитета заключил со своим близким родственником договор на оказание услуг по перевозке сотрудников администрации в Биробиджан, а также сёла Алексеевка, Опытное Поле, Димитрово и Красивое. Транспортные средства заправлялись за казённые деньги, акты выполненных работ подписывал глава.

«В действиях главы Бирофельдского сельского поселенияусматривается личная заинтересованность, заключающаяся в возможности получения доходов в денежной или натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды для членов семьи лица, замещающего муниципальную должность», — прокомментировали в прокуратуре.

На основании данных, полученных в ходе проверки, прокуратура потребовала от главы Бирофельдского сельского поселения досрочного сложения полномочий.