Вашингтон, 1 сентября, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Число людей, подписавших петицию с требованием признать террористом миллиардера Джорджа Сороса, превысило 66 тысяч, сообщается 1 сентября на сайте Белого дома.

World Economic Forum Джордж Сорос

«Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать и совершать акты насилия против Соединенных Штатов и его граждан, создал и профинансировал десятки (и, вероятно, сотни) отдельных организаций, единственная цель которых — применить тактическую тактику террористов Алинского, чтобы облегчить крах систем и конституционного правительства Соединенных Штатов, и развил нездоровое и необоснованное влияние на всю демократическую партию и большую часть федерального правительства США», — сообщается в тексте документа.

Авторы требуют объявить Сороса и всех сотрудников его организаций внутренними террористами. Имущество их должно быть конфисковано в пользу государства.

Отметим, что к настоящему моменту под документом подписались 66 257 человек из необходимых 100 000.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский сенатор Скотт Вагнер назвал Сороса «венгерским евреем, ненавидящим Америку». Демократы осудили сенатора, оценив его высказывание как антисемитское.

Вагнер тем не менее отказался извиняться, поскольку не видит в слове «еврей» ничего антисемитского. Так, если бы Сорос, к примеру, был католиком, то он назвал бы его «венгерским католиком». В такой ситуации ни у кого бы не возникло вопросов.