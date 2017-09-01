Якутск, 1 сентября, 2017, 06:48 — ИА Регнум. Восточный экономический форум приближается, а запрос котировок по подготовке к нему Якутии за 25 тыс. рублей всё ещё опубликован на сайте госзакупок. УФАС и прокуратура региона предложили оценить этот конкурс минфину республики, у которого претензий не возникло — ведь изъявили же компании сделать за предложенные деньги эту работу. Но Дальневосточная редакция ИА REGNUM пытается выяснить, законна ли закупка, где объём работ явно не соответствует предложенной за них оплате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Итак, 13 июня 2017 года на сайте госзакупок были размещены два странных запроса котировок. ГБУ «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)» искало исполнителя работ по подготовке региона к Восточному экономическому форуму за 25 тыс. рублей. Объём того, что нужно сделать, был очень большой и включал транспортировку, проживание и питание делегации республики, строительство на ВЭФ павильона Якутии «под ключ», начиная с дизайна и заканчивая поиском персонала. В эту же стоимость должна была войти организация двух региональных проектов на «Улице Дальнего Востока» — «Город мастеров» и «Гастрономия», исполнитель должен был подготовить к ним регион полностью, вплоть до обеспечения поставок во Владивосток якутской рыбы.

В перечень работ за 25 тыс. рублей также входило строительство зала для переговоров и презентаций Якутии, подготовка всех необходимых презентационных материалов, реклама в СМИ и так далее.

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Аналогичная закупка на ту же сумму была объявлена в июне к Дням Якутии в Москве, там также объем предлагаемых работ не соответствовал указанной в качестве оплаты сумме. За 25 тыс. рублей исполнителю предлагалось выполнить множество задач, в том числе изготовить 15 000 леденцов в форме бриллиантов, разработать дизайн-проект павильона, полностью смонтировать его и оснастить.

Дальневосточная редакция ИА REGNUM сочла эти запросы как минимум странными и 16 июня обратилась в УФАС и прокуратуру с просьбой проверить их законность. 8 августа информагентство получило ответ на оба этих обращения от заместителя министра финансов республики Павла Багынанова, а в УФАС устно объяснили, что проверка таких закупок в соответствии с законом 44 ФЗ находится в ведении минфина региона.

В ответе об итогах проверки говорилось: «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта по запросам котировок подтверждается представленными коммерческими предложениями трёх учреждений, которые соответствуют требованиям статьи 22 закона 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», определенным методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка)».

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Получив такой ответ, Дальневосточная редакция ИА REGNUM обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить законность объявленных 16 июня запросов котировок к ВЭФ и празднованию Дней Якутии в Москве, но в ответ пришла информация о том, что материалы для проверки переданы в прокуратуру республики, которая ранее уже передала эти функции минфину региона.

Интересно, что при этом департамент по внешним связям Якутии после обращения ИА REGNUM в прокуратуру и УФАС объявил еще две закупки к ВЭФ на 20 млн рублей, а также несколько конкурсов в рамках подготовки к мероприятию на меньшие суммы. Сколько же денег республика намерена потратить на подготовку к форуму на самом деле и законны ли объявляемые её органами власти закупки к Дням Якутии и ВЭФ? Зачем эти услуги, явно стоящие миллионы рублей, пытались оценить всего в 25 тыс. рублей?

Дальневосточная редакция ИА REGNUM просит считать эту публикацию официальным обращением к депутату Госдумы РФ от Якутии Федоту Тумусову.