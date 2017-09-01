Вашингтон, 1 сентября, 2017, 04:11 — ИА Регнум. Денежные средства в размере $60 млн выделены американским Конгрессом на противодействие дезинформации, исходящей из России, пишет газета Politico.

Дядя Сэм

Уточняется, что Рекс Тиллерсон, американский госсекретарь, выдал распоряжение направить на противодействие российской пропаганде $60 млн. Источник финансирования — Центр глобального взаимодействия.

Издание отмечает, что Центр глобального взаимодействия создан при Госдепартаменте США специально для противодействия пропаганде терроризма. Также в его задачи входит борьба с дезинформацией, которую якобы распространяют Пекин, Пхеньян и Москва.

Напомним, Вашингтон не раз объявлял Россию угрозой для мира. Такие слова неоднократно звучали как из уст представителей Демократической партии, так и от республиканцев. Одни американские деятели связывают «российскую угрозу» с ее военным потенциалом.

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Вторые — с «российскими хакерами» и стремлением «вмешаться» в политические процессы других стран.

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Отметим, что статья в Politico опубликована на фоне заявлений Вашингтона о желании улучшить российско-американские отношения.