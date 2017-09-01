Симферополь, 1 сентября, 2017, 03:45 — ИА Регнум. Украинские территории, находящиеся по соседству с Крымом, являются источником терроризма, завил глава региона Сергей Аксенов в социальной сети Facebook.

Mil.gov.ua Украинские диверсанты

Комментируя первое совместное заседание антитеррористических комиссий (Крыма и Кубани) Национального антитеррористического комитета, Аксенов написал, что обстановка в Крыму «стабильная», власти контролируют ситуацию.

При этом Аксенов обратил внимание на наличие такого дестабилизирующего фактора как карательная операция ВСУ на границе с Донбассом. Она, в частности, приводит к оттоку людей в Крым.

«Дислокация на границе с Крымом боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так называемого «крымско-татарского батальона», — говорится в сообщении. — Приграничные районы Херсонской области сегодня превратились в рассадник экстремизма и терроризма».

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