Пекин, 1 сентября, 2017, 03:39 — ИА Регнум. Главы внешнеполитических ведомств Китай и Франции провели телефонные переговоры касательно урегулирования кризиса на Корейском полуострове, сообщает 31 августа агентство «Синьхуа».

(stephan) Флаги КНДР

Министр иностранных дел КНР Ван И еще раз подтвердил верность Китая идее необходимости денуклеаризации полуострова и неприятия запуска Северной Кореей баллистических ракет.

«Китай всегда четко следовал принятым Совбезом ООН резолюциям, играя позитивную роль в поиске мирных путей решения ядерной проблемы на Корейском полуострове», — заявил Ван во время телефонного разговора, инициированного его французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом.

В свою очередь Ле Дриан выразил обеспокоенность Франции недавними запусками Северной Корее баллистических ракет, отметив, что Франция поддерживает устремления международного сообщества продвинуть процесс денуклеаризации на Корейском полуострове.

Французским министр заметил, что его страна поддерживает ту роль, которую играет Китай в разрешении ядерной проблемы на полуострове и жестко отвергает критику, обрушиваемую на Китай.

«Франция намерена объединиться с Китаем в своих устремлениях к мирному разрешению кризиса на полуострове», — добавил Ле Дриан.

Позиция Китая заключается в необходимости двусторонних уступок как со стороны КНДР, так и со стороны США и дальнейшем урегулировании путем переговоров и консультаций.

Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнерства» заявил, что ситуация на Корейском полуострове не может быть решена только лишь давлением на Пхеньян, а «провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика — это путь в никуда».