Владивосток, 1 сентября, 2017, 06:25 — ИА Регнум. Учебный год в Дальневосточном федеральном университете из-за проведения третьего Восточного экономического форума стартует 18 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента внешних коммуникаций ДВФУ Алексей Магаляс.

Bogdanov-62 Кампус ДВФУ

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На территории кампуса ДВФУ 6−7 сентября состоится третий Восточный экономический форум, кроме того, будет работать выставка «Улицы Дальнего Востока». В связи с этим руководство университета приняло решение перенести начало учебного года на 18 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум учредил президент России Владимир Путин. Первый форум международного уровня состоялся в сентябре 2015 года. Ожидается, что в рамках ВЭФ-2017 будут подписаны контракты на сумму, превышающую 2 трлн рублей. Власти Приморья рассчитывают на сумму в 200 млрд рублей.