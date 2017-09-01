* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 1 сентября, 2017, 03:22 — ИА Регнум. Международные террористические структуры, такие как «Исламское государство» (ИГ - организация, деятельность которой запрещена в РФ) показали, что имеют возможность планировать и проводить атаки в европейских странах, говорится в распространенном американским Государственным департаментом сообщении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«Госдепартамент предупреждает граждан США о постоянной угрозе терактов во всей Европе», — говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что это предупреждение будет актуально до конца ноября 2017 года и касается прежде всего американских туристов, путешествующих по странам Европейского союза. В заявлении также сообщается следующее:

«Последние получившие широкое освещение происшествия во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии свидетельствуют о том, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанные с ними структуры имеют возможность планировать и осуществлять теракты в Европе».

Отметим, что террористические атаки исламистов в последнее время резко участились. Характерными особенностями нескольких последних терактов являются наезд на людей с помощью грузовых автомобилей, применение холодного оружия. Хотя и «традиционные» кустарно изготовленные бомбы террористы продолжают пускать в ход.

Напомним, 31 августа ФСБ сообщила, что в Москве задержаны несколько человек по подозрению в подготовке теракта. Теракты готовились на 1 сентября в местах массового нахождения людей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа Reuters передало, что террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за атаку смертника в Алжире.

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