Дамаск, 1 сентября, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Посольство КНР в Сирии предоставило гуманитарную помощь детям в палестинские лагеря беженцев в рамках подготовки к школе, сообщает 31 августа агентство «Синьхуа».

U.S. Navy Гуманитарная помощь

Множество ручек, карандашей и прочей канцелярии вместе с школьными рюкзаками было передано палестинских в лагеря палестинских беженцев в Дамаске.

Во время мероприятия, которое было подготовлено посольством КНР в присутствии представителей посольства Палестины, китайский посол в Сирийской Республике Ци Цяньцзинь заявил, что детям нужна помощь для подготовки к школе.

Посол также подчеркнул, что Китай глубоко обеспокоен гуманитарной ситуацией в Сирии и выражает сочувствие страданиям людей.

Он также отметил, что Китай будет продолжать играть конструктивную роль в поиске политического решения кризиса наряду с предоставлением гуманитарной помощи.

Со свой стороны, глава политбюро Организации освобождения палестины в Дамаске Анвар Абдул-Хади поприветствовал китайское участие в помощи палестинцам и сирийцам.

Сирия приняла на свою территорию более 500 тыс. палестинцев, которые покинули родные земли с момента образования Израиля в 1948 году. Огромное количество беженцев живет в специальных лагерях на всей территории Сирии, однако многие из них пострадали с момента начала войны в Сирии в 2011 году.

Напомним также, что Китай имеет довольно дружественные отношения с Палестиной. Первые лица КНР неоднократно заявляли об однозначной поддержке Палестины в ее «правом деле защиты законных прав», которые, как, как следует полагать, были отняты Израилем. Кроме дружественной политической риторики, Китай также осуществляет проекты гуманитарной и экономической поддержки этой страны.