Владивосток, 1 сентября, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 31 августа подписали соглашение о создании во Владивостоке филиала государственной галереи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Primorsky.ru Владимир Миклушевский и Зельфира Трегулова

Зельфира Трегулова отметила, что жителям регионов приехать в Москву или Санкт-Петербург сегодня достаточно сложно, поэтому Государственная Третьяковская галерея готова двигаться вглубь страны и быть ближе к зрителю.

Вместе с тем Трегулова акцентировала внимание властей Приморья на том, что местный филиал должен стать образцовым, поскольку музеи Москвы и Санкт-Петербурга поддерживают высокий международный стандарт.

Как сообщало ИА REGNUM, создать во Владивостоке филиалы крупнейших музеев России поручил президент Владимир Путин. Известно, что приморский филиал Третьяковской галереи откроют в историческом центре приморской столицы. Первой экспозицией станет один из шедевров Третьяковской галереи картина Исаака Левитана «Март», её выставят к третьему Восточному экономическому форуму, который состоится 6−7 сентября.