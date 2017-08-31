Москва, 1 сентября, 2017, 02:49 — ИА Регнум. Решение проблемы Корейского полуострова путем давления неэффективно: нужно не ставить условия, а начинать прямой диалог, говорится в статье президента России Владимира Путина «БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнерства».

Kok Leng Yeo Флаг КНДР

Комментируя предстоящий 4−5 сентября IX саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), российский президент отметил, что должен представить подходы Москвы к сотрудничеству в рамках этого объединения. В статье глава государства в том числе дал оценку ситуации на Корейском полуострове.

«Не могу обойти вниманием и ситуацию на Корейском полуострове, которая в последнее время обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта, — говорится в статье. — По мнению России, расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен».

Путин подчеркнул, что с Северной Кореей нужен прямой диалог, в котором бы участвовали все заинтересованные стороны. Выдвижение Пхеньяну предварительных условий неэффективно.

«Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика — это путь в никуда», — говорится в статье президента.

И все же ситуация вокруг Корейского полуострова должна быть урегулирована. Российский лидер отметил, что в этом направлении Москва действует совместно с Пекином. Уже разработана «дорожная карта», чтобы решать проблему постепенно. Конечная цель — добиться безопасности и мира.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове остается напряженной. Западные санкции не приводят к улучшению сложившегося положения.

Читайте подробнее: Корейский случай — крупнейший провал американской дипломатии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября пресс-секретарь китайского минобороны Жэнь Гоцян заявил, что Пекин придерживается позиции о денуклеаризации Корейского полуострова. При этом он подчеркнул, что этот вопрос не может решаться военным путем.