Владивосток, 1 сентября, 2017, 02:30 — ИА Регнум. Свободный порт Владивосток по упрощённому визовому режиму посетило 186 иностранных туристов. Одобрено свыше 1 тыс. заявок на получение электронной визы. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM озвучили в министерстве по развитию Дальнего Востока.

Dr. Leonid Kozlov Владивосток

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В общей сложности заявки на получение электронной визы подали 1 040 граждан из 14 стран. Все указанные заявки были одобрены. Приморский край посетило 186 интуристов.

В большинстве своём электронные визы получают граждане КНР — 426 виз. Из Китая в свободный порт Владивосток въехали 94 человека. Из 372 одобренных виз для граждан Японии ими воспользовались 88 человек. Граждане Марокко оформили 93 электронные визы.

Граждане Алжира оформили 67 виз, Индии — 33 визы, Туниса — 15, Сингапура — 11, ещё 23 электронные визы оформили граждане Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Турции, Мексиси и Кувейта.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 1 января 2018 года, при помощи электронной визы можно будет приехать на Сахалин и Камчатку. По новому порядку заработают в общей сложности 11 пунктов пропуска, пока действуют только два в Приморье.