Пекин, 1 сентября, 2017, 02:00 — ИА Регнум. Китай призвал все стороны, так или иначе участвующие в конфликте на Корейском полуострове воздержаться от провоцирования друг друга и наращивания взаимных противоречий, сообщает 31 августа агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

"Китай придерживается позиции о денуклеаризации Корейского полуострова», — заявил пресс-секретарь Министерство обороны Китай Жэнь Гоцян во время очередной пресс-конференции.

Китай надеется, что мир и стабильность на полуострове будут достигнуты, а ядерная проблема разрешена посредством диалога и переговоров.

«Военные средства не должны рассматриваться в качестве варианта решения корейского кризиса», — заявил Жэнь.

Жэнь также ответил на ряд вопросов о прошедшем визите председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда. По его словам, визит является важнейшей частью ежегодного плана обменов между США и Китаем в военной сфере.

Целью же визита была имплементация консенсуса, достигнутого главами двух стран, продвижение устойчивого, здорового и стабильного развития двусторонних военных отношений, отметил Жэнь.

Напомним, что 17 августа председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с председателем Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом, в рамках которых обсуждался вопрос о разрешении ядерного кризиса КНДР.