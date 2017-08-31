Киев, 1 сентября, 2017, 01:59 — ИА Регнум. Соглашение об ассоциации Украины и Европейского союза вступило в силу, что является крайне важным событием как для Киева, так и для всего ЕС, 1 сентября заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

«Поздравляю всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС! Сегодня в полном объеме вступает в силу соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это — чрезвычайно важный этап двусторонних отношений», — написал он.

Украинский чиновник пояснил, что за время действия экономической части соглашения ЕС «стал главным торговым партнером» Украины.

«Приведу несколько цифр: сейчас торговля со странами ЕС составляет 41,1% от общего объема внешней торговли товарами, а за первое полугодие 2017 экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и составил $ 9,4 млрд», — написал чиновник.

Гройсман оценил ситуацию крайне позитивно и обещал «развивать и углублять сотрудничество».

Напомним, 11 июля 2017 года было ратифицировано соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Совет министров экономики и финансов ЕС в ходе заседания окончательно одобрил договор.

22 июня украинский президент Петр Порошенко на совместном брифинге с главой ЕС Дональдом Туском заявил, что соглашение об ассоциации начнет действовать в полной мере с 1 сентября 2017 года.

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