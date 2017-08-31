Москва, 1 сентября, 2017, 01:51 — ИА Регнум. Любая страна, у которой есть армия, проводит учения, и ничего страшного от этого не произошло. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Mil.ru Учения

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«Учения во всём мире ведутся, любой страной, у которой есть армия. Ничего страшного от этих учений не произошло, все это прекрасно понимают, — обозначил депутат ГД РФ. — К сожалению, самые большие учения сейчас проходят в Сирии, когда пришлось войскам помогать другому государству, тоже далеко не от людей, которые пришли с добрыми намерениями. Чтобы они не пришли к нам с такими же намерениями, а у нас уже полыхает очаг такой войны рядом на Украине, конечно, такие учения нам необходимы».

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 20 сентября пройдут совместные стратегические учения вооружённых сил России и Белоруссии «Запад 2017». В них примут участие свыше 12 тыс. военных, будет задействовано около 60 единиц боевой техники. В Литве совместные учения России и Белоруссии назвали главной геополитической угрозой 2017 года.