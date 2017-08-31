Китай «шокирован» обвинениями МИД Германии в разделении Европы
Пекин, 1 сентября, 2017, 01:37 — ИА Регнум. Китай твердо поддерживает интеграцию Евросоюза и шокирован обвинениями в разделении Европы, сообщает 31 августа агентство «Синьхуа».
Недавно в немецких СМИ заявлялось, что глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль предостерег страны Евросоюза от того, чтобы позволить себя разделить в вопросе выстраивания отношений с Китаем. Цитата: «Если мы не добьемся успеха, например, в выработке единой стратегии в отношение Китая, тогда Китай добьется успеха в разделении Европы».
В ответ на это, пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что она шокирована заявлениями Габриэля в отношение Китая, поскольку Китай всегда твердо поддерживал интеграционные процессы в Евросоюзе.
Хуа спросила, не мог бы Габриэль перечислить страны, которые бы поддерживали интеграцию стран Европы в более «устойчивом, твердом и безусловном» ключе частным или публичным образом.
Она также выразила надежду, что со стороны Евросоюза прекратятся безответственные заявления и действия, которые только подрывают двустороннее доверие и сотрудничество.
Напомним, по экономическим торговым показателям за 2016 год, Китай стал крупнейшим торговым партнером Германии, обогнав США и Францию.