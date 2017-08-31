Москва, 1 сентября, 2017, 01:50 — ИА Регнум. Россия вместе с Белоруссией проводит штатные учения, не более того, а у страха глаза велики. Об этом в эфире телепередачи «60 минут"на телеканале «Россия 1» заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Mil.ru На учениях

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«Россия никогда ни на кого за всю свою историю не нападала, Россия только оборонялась, если нападали на нас. Чем это заканчивалось для Наполеона, для фашистской Германии, все хорошо помнят, правда, похоже, стали подзабывать, и надо этим господам напомнить. Пускай не волнуются, мы порох всегда держим сухим в пороховницах, — отметил Миронов. — Россия вместе с Белоруссией проводит штатные учения, не более того, а у страха глаза велики».

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 20 сентября пройдут совместные стратегические учения вооружённых сил России и Белоруссии «Запад 2017». В них примут участие свыше 12 тыс. военных, будет задействовано около 60 единиц боевой техники. В Литве совместные учения России и Белоруссии назвали главной геополитической угрозой 2017 года.