Москва, 1 сентября, 2017, 01:22 — ИА Регнум. Возвращение в Россию после депортации с Украины прокомментировала журналист «Первого канала» Анна Курбатова в интервью телекомпании.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Комментируя свое возвращение из командировки, Курбатова рассказала, как была проведена депортация. 31 августа ее довезли до российско-украинской границы, а затем произошло следующее:

«Было темно, холодно. Меня буквально, по ощущениям, вышвырнули на границе без денег, без копейки практически, там было несколько гривен на таблетки, за которыми я шла».

Курбатова изложила позицию Киева, позволившую украинским властям похитить российского журналиста, отобрать документы, средства связи и деньги. Оказалось, что «проблема» в том, как «Первый канал» осветил события в украинский День независимости.

«И самое главное, что конфликт в Донбассе мы назвали «гражданской войной», а не «российской агрессией», — поделилась журналист. — Мне очень долго и очень фактурно объясняли, что мы должны называть это только российской агрессией».

Телеканал отмечает, что в итоге Курбатову в центре Киева задержали, а затем депортировали. Отсутствие международной реакции на эту вопиющую ситуацию шокировало российскую сторону.

Напомним, Курбатова ездила в Киев в командировку на освещение празднования Украиной Дня независимости. После того, как был отснят репортаж, к ней подошли мужчины (сначала один, а потом — еще трое) и потребовали отдать мобильные телефоны.

Фактически журналистку похитили, что потом было названо «задержанием». В СБУ, провернувшей эту «спецоперацию», заявили о законности своих действий. По словам официального представителя спецслужбы Елены Гитлянской, Курбатова — российская пропагандистка, а значит, на Украине ей не место.

«Решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины», — сказала она.

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