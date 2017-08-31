Пекин, 1 сентября, 2017, 01:21 — ИА Регнум. Китай и страны Африки налаживают и развивают сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии с целью борьбы развивающихся стран с климатическими изменениями и задействования огромного потенциала чистой энергии, сообщает 31 августа агентство «Синьхуа».

Florian Gerlach (Nawaro) Резервуар для производства биогаза, фотоэлектрические панели и ветрогенератор

Китайско-африканский альянс по энергетическому сотрудничеству и инновациям, представляющий из себя коалицию финансовых учреждений, поставщиков интеллектуальных энергосистем и ключевых производителей подписал в Пекине Меморандум о понимании в сфере сотрудничества с Африканской инициативой возобновляемой энергии (AREI).

«Африка имеет высочайший потенциал в сфере возобновляемой энергии при наихудшем доступе к ней», — заявил председатель AREI Сейни Нафо, представляющий Ассамблею Африканского союза.

Меморандум позволит сторонам сотрудничать в сфере возобновляемой энергетики на территории Африки, где китайская сторона будет обеспечивать финансовую, инфраструктурную и технологическую поддержку.

В рамках пилотных проектов планируется создание энергетических микросетей в африканских деревнях вкупе со строительством масштабных энергетических мощностей.

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