Москва, 1 сентября, 2017, 00:45 — ИА Регнум. Изменения в госстандарты на дорожные знаки будут внесены в течение 2017 года, заявил заммэра российской столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

ru.torange.biz Дорожные знаки

Ликсутов пояснил, что размер дорожных знаков, установленных на дорогах России, изменится. Таким образом, эксперимент на постоянное законное использование дорожных знаков уменьшенного формата завершается.

«До конца года должны быть приняты соответствующие изменения в стандарты», — сообщил заместитель московского градоначальника.

По итогам заседания комиссии по безопасности дорожного движения Ликсутов заявил, что количество вспомогательных знаков будет уменьшено.

Отметим, что, согласно результатам исследования видимости дорожных знаков уменьшенного размера, которое проводилось специалистами Центра организации дорожного движения российской столицы и Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом, сокращение размера допустимо и к тому же существенно менее затратно.

Позднее, в 2017 году, эти расчеты подтвердила практика. Результат получен на основании эксперимента не только в российской столице, но и в Санкт-Петербурге, Владимире и Саратове.