Москва, 1 сентября, 2017, 00:25 — ИА Регнум. Рейтинг сильнейших армий мира («Рейтинг военной силы-2017»), опубликованный международной компанией Global Firepower, вполне объективен, но не дает представления о динамике ситуации, сообщил член Совфеда Франц Клинцевич.

Mil.ru На полигоне

Комментируя второе место России в рейтинге, Клинцевич отметил, что это — результат качественных изменений за последние семь-десять лет. Место в рейтинге достаточно объективно отражает происходящее.

При этом предоставленная оценка только констатирует текущую ситуацию:

«Отмечу только, что он отражает лишь фактическое положение дел на сегодняшний день, хотя было бы интересно посмотреть на ситуацию и в динамике».

Клинцевич подчеркнул, что Москва не будет соревноваться с Вашингтоном в военных расходах. Тем более что не менее важным показателем является качество, а не сумма затрат, а в целом следует ориентироваться на соотношение «цена-качество».

"Вот здесь мы точно не уступаем США», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа был опубликован «Рейтинг военной силы-2017», составленный международной компанией Global Firepower. Россия в нем заняла второе место, первое получили США. На третьей строчке оказался Китай.