Москва, 1 сентября, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Начало нового учебного года — время традиционных отчётов чиновников о проделанной работе: громко озвучиваются достижения и вскользь упоминаются проблемы. Корреспондент ИА REGNUM проверил, что из тех обещаний, которые давали чиновники Москвы и Подмосковья в 2016 году, было выполнено за истекший год.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школьная линейка

Подмосковные обещания плавно мигрируют в новый учебный год

Главным вызовом, который стоял перед Московской областью в 2016 году и, заметим, многие годы до этого, был назван отказ от обучения детей во вторую смену. Губернатор области Андрей Воробьев ранее поставил задачу снизить этот поток, открыв новые классы.

Но, по словам председателя «Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг» Виктора Панина, по большей части эта проблема перешла и в новый учебный год. Кроме того, отметил правозащитник, в регионе отмечается крайне низкий уровень образования. Не отстаёт и материально-техническое оснащение школ, которое оставляет желать лучшего. Безрадостная картина складывается и в кадровом вопросе. Из-за разницы в заработной плате подмосковные педагоги предпочитают трудоустраиваться в Москве.

«Чиновники, они, знаете, умеют неплохо отчитываться и рапортовать. Научились за долгие годы работы в сфере бюджетного финансирования, а дело делать, к сожалению, нет. Планы постоянно озвучиваются, делаются громогласные заявления о том, как сейчас построим «новый мир», а результатов, к сожалению, нет», — подчеркнул Панин.

Из известных ему претензий, которые предъявляют родители к образовательной системе региона, особое внимание общественник обратил на непрекращающиеся поборы в школах, которые так никуда и не делись. Несмотря даже на то, что на проблему обратил внимание Владимир Путин и потребовал их прекратить. Другой не менее значимой проблемой остается отсутствие единообразия в программах обучения. Ситуацию усугубляет также и большое количество некачественных пособий. Что в конечном итоге и приводит к низкому качеству образования в Подмосковье.

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Из позитивных изменений общественник отметил пусть и низкий, но рост заработных плат педагогов. Ещё одним положительным моментом, который стоит отметить, стало то, что образовательные программы стали адаптироваться к требованиям рынка труда. В школах стали появляться профессионально ориентированные программы и пособия.

Вторую смену уберут — оставят третью

В 2016 году вместе с решением проблемы второй смены в школах неожиданно возникла проблема третьей смены. Хотя называть её неожиданной вряд ли уместно, поскольку эксперты давно предрекали Московской области коллапс социальной инфраструктуры, порожденный бесконтрольной застройкой региона.

В то время, когда власти обещали приложить все усилия для решения этого вопроса, в Ногинске появилась третья смена, которая так и остаётся в разряде неразрешимых проблем. Как выяснилось, ничего не изменилось и спустя год: в 2017/2018 годах дети вновь пойдут учиться в третью смену. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат городского поселения Ногинск Светлана Жилина.

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«У нас ничего не изменилось, ни одной школы не построено. Власти на Рабочей улице пытались отремонтировать здание бывшей школы рабочей молодежи, но в процессе поняли, что ей требуется капитальный ремонт. Так что пока делают», — отметила депутат.

Напомним, что эта невообразимая ситуация сложилась из-за того, что вместо запланированной ранее школы в городе начали возводить очередной жилой комплекс из пяти многоэтажных домов. По словам Жилиной, всё это время шла затяжная борьба между жителями, застройщиком и минстроем Московской области. Школу, к сожалению, отстоять не удалось. Сейчас на её месте возводится третья по счёту многоэтажка.

Строительные власти Подмосковья нашли оригинальное решение проблемы. Поскольку при строительстве одного дома застройщик не обременяется созданием соответствующей инфраструктуры, то после того, как скандал в городе утих, начали строить все тот же микрорайон, но уже по одному дому.

«Был единый проект на пять домов с обременением. Его разбили и начали получать разрешения на строительство каждого следующего дома, на которые обременения не выдаются. Официально говорится, что в перспективе сделают пристройку к школе. Ну, а уж сделают или не сделают, неизвестно», — заключила народная избранница.

С коллегами согласился и председатель региональной общественной организации «Независимая ассоциация словесников» Роман Дощинский. По его словам, проблему второй смены можно решить только строительством новых школ. Однако целиком возлагать эту миссию на правительство Московской области неправильно. Социальное бремя в первую очередь должны нести застройщики, поэтому руководству города необходимо требовать от застройщиков, чтобы последние наряду с возведением новых жилых массивов строили соответствующую социальную инфраструктуру.

«Возложить ответственность за строительство социального сегмента на застройщика», — подчеркнул общественник.

Москва отнимает педагогов, а Подмосковье — зарплаты

Без внимания эксперта не остался и кадровый вопрос. Он также отметил острую нехватку преподавателей в образовательных учреждениях. Одной из главных причин нехватки учителей в Подмосковье, по мнению Дощинского, стал низкий уровень зарплат, и это несмотря на губернаторские добавки. Низкие зарплаты относительно вознаграждения московских коллег являются причиной перетока специалистов в Москву, что также отражается на укомплектованности школ преподавателями.

«Я бы не сказал, что кадровый голод большой, но он есть», — отметил Дощинский.

Также, по словам общественника, за прошедший год не произошло повышения заработных плат педагогам: они остались на уровне 2016 года, их даже не проиндексировали в соответствии с уровнем инфляции. Зарплаты остались прежними, а нагрузка на учителей возросла, и теперь приходится делать гораздо больше работы за те же деньги, что негативно сказывается на качество образования в целом.

«Зарплаты остались на том же уровне. Но загруженность возросла колоссально, за зарплату в 40 тысяч нужно сделать очень много», — уточнил эксперт.

Нищета школ глубинки на память о советском детстве

Дощинский выделил ещё одну вопиющую проблему, никак не соответствующую экономическим возможностям региона. Речь идёт о крайне низком насыщении областных школ современными техническими средствами. Школы испытывают колоссальный дефицит проекторов, ноутбуков, интерактивных досок.

«Побывав в одной из школ Можайска, я попал в своё советское детство, там всего лишь три проектора на всю школу. Это же беда, получается, что до школы не доходят никакие ресурсы. Все делается из какого-то внутреннего резерва, может, за счёт родительских средств», — поделился впечатлениями общественник.

Подводя итог, он отметил, что каких-либо усилий областных властей в насыщении школ все необходимым для качественного обучения детей он не наблюдает:

«Действительно, открывающиеся новые школы оснащены по последнему слову техники, но их количество не достигает 1% процента от существующих образовательных учреждений».

Тот же голод и оптимизация

Кадровый голод является проблемой всей Московской агломерации, а не только Подмосковья. Несмотря на то, что Москва имеет мощные педагогические институты, активно пользуется плодами внутренней миграции, и не только внутренней, а кроме того, ежедневно вытягивает профессионалов из области, проблема кадрового дефицита наблюдается и в Первопрестольной. Однако, по утверждениям экспертов, это настолько закрытая сфера, что давать оценки реальному положению дел достаточно сложно.

Так, в частности, считает директор Института развития образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирина Абанкина. По её словам, попасть на работу в московские школы очень сложно. Эксперт привела пример своих коллег, которые окончили ВШЭ: некоторые, имея кандидатские степени, разослали свои резюме в 20 московских школ, но их никуда не пригласили даже на собеседование. Везде говорилось о том, что кадры не требуются.

«Мне кажется, что приток новых кадров в систему образования Москвы находится в довольно непрозрачной ситуации», — подчеркнула Абанкина.

Ещё один процесс, на который обратила внимание специалист, — это продолжающаяся оптимизация системы образования, которая проводится в том числе и для того, чтобы городские власти могли выполнить свои обязательства по заработной плате. В первую очередь это касается технических и административных работников школ.

Верблюжий труд

Однако наиболее дискриминируемой частью преподавательского сообщества Москвы, по мнению эксперта, являются работники младшего звена образовательной системы. В рамках оптимизации увеличивается функционал преподавателей детских садов, нередко в целях экономии средств заработного фонда сокращаются помощники воспитателей: эти функции передаются воспитателям, пусть и вместе с зарплатой, но также и с дополнительной нагрузкой.

«Безусловно, в рамках оптимизации сокращению в первую очередь подвергается технический и административный персонал, плюс к этому логопеды, дефектологи, психологи, социальные работники», — отметила Ирина Абанкина.

Ещё одной негативной стороной процесса оптимизации образовательной системы столицы является сокращение таких специалистов, как логопеды, дефектологи. Механистически подойдя к объединению учебных заведений в образовательные комплексы, проблему специалистов «не педагогов» решили также формально. Попросту говоря, директору такого комплекса не нужны в каждой его единице отдельный логопед или дефектолог, достаточно иметь одного на весь комплекс. Вот и бегают специалисты из одной школы в другую.

«Нормативные документы не обязывают руководителей образовательных комплексов содержать логопедическую, психологическую службы в школе. Поэтому формального нарушения нет, но неформальное связано с тем, что любой директор в первую очередь пытается сохранить педагогов, а если требуется оптимизация, то под сокращение в первую очередь попадают административные работники, вспомогательный персонал», — уточнила эксперт.

Ещё одна новация, которая крайне негативно сказывается на здоровье детей, — это выведенные из школьного подчинения на аутсорсинг столовые. А при отсутствии медсестры, отвечающей за питание детей, некому проверить качество поставляемой в школы еды, отмечают специалисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии очередного учебного года чиновники рапортуют о достижениях и ставят очередные глобальные цели по повышению качества образования и его доступности и прочая, и прочая. Как выясняется впоследствии, реализовать задуманное зачастую не удаётся.

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