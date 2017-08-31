Мекка, Саудовская Аравия, 31 августа, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Паломник из российской делегации пропал во время хаджа на горе Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Хадж

Пожилой паломник из Дагестана рано утром 31 августа отправился совершить стояние на горе. После этого мужчина не выходит на связь с другими участниками группы, которые вернулись к месту сбора.

Сообщается, что к поискам российского гражданина привлечены полиция и местные службы безопасности.

Напомним, 30 августа пятидневный хадж по священным местам в Мекке и Медине начали более двух миллионов мусульманских паломников из разных стран мира.

По данным властей Саудовской Аравии, в страну прибыли свыше 1,7 миллиона иностранцев, также в хадже принимают участие около 300 тысяч жителей королевства. При этом 450 тысячам паломников было отказано во въезде в страну из-за отсутствия официальных разрешений на совершение хаджа.

Безопасность во время мероприятий обеспечивают свыше 100 тысяч сотрудников силовых структур.