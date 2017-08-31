Великий Новгород, 31 августа, 2017, 23:36 — ИА Регнум. Дискуссионный клуб «Гардарика», созданный под эгидой Общественной палаты Новгородской области, провёл сегодня, 31 августа, своё первое заседание в Великом Новгороде. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, приветствуя участников встречи, отметил, что подобные клубы уже действуют в Рязани, есть опыт Ярославля, а в течение года как минимум 20 регионов страны будут вовлечены в «откровенное и конструктивное обсуждение проблем».

Пресс-служба Общественной палаты РФ Первое заседание клуба «Гардарика» в Великом Новгороде

«В чём замысел клубов. Под эгидой общественной палаты надо собрать все активные силы региона — гражданских активистов, НКО, журналистов, которые могут помогать в решении проблем, бизнес ‑ и обсуждать на площадке клуба реально актуальные и, может быть, даже тяжёлые проблемы. Чем откровеннее и конструктивнее будет обсуждение этих проблем, тем больше вероятности, что будет найдено решение», — заявил Фадеев.

Он отметил важность того, чтобы именно общественные палаты задавали тон дискуссии в регионе. При этом, по мнению Фадеева, важно выслушать всех ‑ и тех, кто увлечён бесплодной критикой, и даже скандалистов.

«Есть предложение — добро пожаловать, даже если человек колючий и неудобный. Мы и с неудобными должны работать — моё мнение такое», — подчеркнул секретарь Общественной палаты РФ.

Пресс-служба Общественной палаты РФ Андрей Никитин и Валерий Фадеев

Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин отметил, что региональная общественная палата может стать «точкой сборки всех самых ярких, самых острых и самых важных дискуссий».

«Хрестоматийный образ начальника, который сидит в большом кабинете за большим столом и решает за всех вопросы, уходит в прошлое так стремительно, что уже смешно выглядит — не страшно, а смешно. Сегодня власть — это организационный механизм развития, некая машинка, которая должна инициативы и идеи оформлять в законы и практические решения. Задача правительства Новгородской области, на мой взгляд, не навязывать свою позицию, а идти в русле общественных инициатив. Но есть очень важный момент: как при этом не уйти в популизм, в «мелочёвку», — отметил Никитин.

Пресс-служба Общественной палаты РФ Первое заседание клуба «Гардарика» в Великом Новгороде

По его мнению, дискуссионный клуб «Гардарика» нужен прежде всего для того, чтобы обсудить проблемы развития и качества жизни, но выйти к власти уже с конкретными решениями. Никитин выразил надежду, что дискуссионная площадка общественной палаты «станет тем местом, где появятся живые, яркие, а главное — реализуемые идеи».

«Мне хочется, чтобы общественная палата была местом смелых дискуссий. Потому что если дискуссия не начнётся в рамках цивилизованного диалога, она начнётся иначе — на улице, на митингах», — отметил Андрей Никитин.

Пресс-служба Общественной палаты РФ Первое заседание клуба «Гардарика» в Великом Новгороде

Первое заседание клуба «Гардарика» было посвящено вопросам городского благоустройства. Однако вопросы задавались разные — от нехватки урн в парке «Юности» до жалоб на непопадание в программу благоустройства отдельных скверов. Озвучивались и многомиллионные инициативы для развития туризма — например, идея велопешеходного моста к Рюриковому городищу. Врио губернатора пообещал поддержку тем инициативам, по которым будет найдено консолидированное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM. в настоящее время в Новгородской области идёт процесс формирования нового состава региональной общественной палаты. 22 августа врио губернатора Андрей Никитин утвердил 10 кандидатур в её состав. Следующую десятку кандидатов должна утвердить Новгородская областная дума, а оставшуюся треть состава палаты определят уже избранные её 20 членов. Новый состав региональной общественной палаты должен приступить к работе в ноябре 2017 года.

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