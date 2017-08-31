Кишинёв, 31 августа, 2017, 23:30 — ИА Регнум. В Молдавии 31 августа отметили праздник родного языка «Наш язык». Как передает корреспондент ИА REGNUM, президент-социалист Игорь Додон и демократы — спикер Андриан Канду и премьер Павел Филип — возлагали цветы к памятнику Стефану Великому отдельно друг от друга.

Школа в Молдавской ССР

Додон заявил, что это праздник исторического молдавского языка. «Именно так указано и в Конституции Республики Молдова. Призываю всех уважать Конституцию, знать и уважать наш язык, потому что он является частью нашей вековой истории», — добавил он.

Демократы в свою очередь подчеркивали, что речь — о румынском языке. Спикер Канду пожелал румынскому языку «многих лет». Премьер Филип сказал, что этот день знаменует эпоху национального возрождения. А лидер Демпартии Владимир Плахотнюк подчеркнул, что «история молдаван год за годом пишется на одном языке — румынском» и призвал не терять свою национальную идентичность.

Справка ИА REGNUM :

31 августа 1989 года Верховный совет МССР принял Закон о статусе государственного языка МССР и Закон о «возврате» молдавского к латинской графике, в то время как молдаване Приднестровья сохранили изначальную кириллическую графику молдавского языка.

Молдавская письменность существует на кириллице с момента своего появления в XVI веке. Понятия «румыны», «румынский народ» и «румынский язык», созданный трансильванскими лингвистами на латинице, были изобретены в конце XVIII века.

В Конституции Молдавии указано, что государственным языком страны является «молдавский язык на основе латинской графики». Молдавский и румынский языки, несмотря на ряд региональных отличий, выражающихся, в том числе, в использовании кириллицы либо латиницы, представляют один и тот же язык, а вопрос идентичности является политическим маркером для населения Молдавии.

5 декабря 2013 года Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что государственным языком в стране, вопреки тексту конституции, является «румынский». КС постановил, что «румынский» и молдавский языки можно считать идентичными, а текст декларации о независимости Молдавии, где упоминается «румынский язык» (в декларации о независимости синтагма «румынский язык» упомянута в рамках отсылки к законам 1989 года о провозглашении молдавского языка государственным и о «возврате» ему латинской графики, притом что в самих этих документах язык, как и в принятой в 1994 году конституции Молдавии, назван молдавским), превалирует над текстом конституции, где он назван молдавским.