Вашингтон, 31 августа, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Москва будет спокойно и профессионально действовать в ответ на решение Вашингтона о закрытии российских дипломатических объектов в США. Об этом заявил прибывший 31 августа в Вашингтон новый посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Вид на Кремль с Большого Каменного моста

«Сейчас надо спокойно разобраться. Надо спокойно и профессионально действовать. Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы», — приводит слова российского дипломата телеканал RT.

Как передавало ИА REGNUM, 31 августа Госдепартамент США потребовал от России «в духе паритета» до 2 сентября закрыть своё генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Напомним, что в России находятся три американских консульства, а в Соединённых Штатах — четыре российских. Это связано с тем, что на территории СССР было четыре консульства США, но после развала союза одно из них осталось на территории Украины. Москва давно предлагала Вашингтону открыть на территории России четвёртое консульство для сохранения паритета, но американские власти это предложение не приняли.

Ранее 31 августа Госдепартамент США сообщил о выполнении требования Москвы сократить штат американской дипмиссии в России, с тем чтобы сравнять число российских и американских дипломатов в двух странах до 455 человек.

Дипломатический конфликт был инициирован в декабре 2016 года администрацией уходящего президента США Барака Обамы, которая объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов, предписав им покинуть страну. Также властями США был закрыт доступ на загородные комплексы посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Российская сторона не предпринимала ответных мер до тех пор пока, пока в июле 2017 года Конгресс США не одобрил закон о новых санкциях против Москвы.