Москва, 31 августа, 2017, 22:31 — ИА Регнум. В России каждый имеет право на выражение своей позиции и отстаивание своей точки зрения, но поджоги и угрозы — это та самая красная черта, за которую никому не позволено заступать, считает заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко. Об этом он заявил, комментируя инцидент, произошедший в помещении студии Алексея Учителя на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.

Бутылка с зажигательной смесью

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киностудия «Лендок» Алексея Учителя в ночь на 31 августа подверглась нападению неизвестных. Около 03:00 в отдел полиции Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что в здание бросили бутылку с зажигательной смесью.

«Попытка поджога студии режиссера Алексея Учителя в Питере и угрозы физической расправы в адрес общественных деятелей, в том числе известных журналистов, — это преступления и чистой воды экстремизм. Я категорически против подобных радикальных проявлений», — написал на свой странице в социальной сети Евгений Ревенко.

Он отметил, что в нашей стране каждый имеет право на выражение своей позиции и отстаивание своей точки зрения.

«Но подобные выходки — это уже не дискуссия вокруг еще не вышедшего в кинопрокат фильма «Матильда». Поджоги и угрозы — это та самая красная черта, за которую никому не позволено заступать. Закон нарушать нельзя. Кто бы и какими идеями это ни пытался объяснить. Уверен, что этой точки зрения придерживаются все мои товарищи по партии. Я призываю правоохранительные органы самым тщательным образом расследовать и найти виновных как в поджоге студии в Питере, так и тех, кто выступает с угрозами в адрес общественных деятелей и журналистов. Найти и предать суду. Считаю, что у правоохранительных органов есть все необходимые инструменты для пресечения подобных проявлений впредь», — отметил Евгений Ревенко.

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