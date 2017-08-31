Грозный, 31 августа, 2017, 22:14 — ИА Регнум. Детский омбудсмен Анна Кузнецова встретилась с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и обсудила с ним дальнейшие шаги по возвращению российских детей из Ирака и Сирии.

Deti.gov.ru Анна Кузнецова

«И как мама, и как уполномоченный по правам ребёнка благодарю не только за то, что вы уже вернули ребятишек, но и дали надежду семьям тех, кто ещё не вернулся. Это самое главное — у людей появилась надежда», — сказала Анна Кузнецова.

«Трудно смотреть, как страдают дети. Ещё труднее — когда ты сам видел всё это, сам прошел эту кухню, видел, как шли военные действия, как много убивалось (людей), как много (людей) получали травмы и ранения, и не было возможности оказать медицинские услуги, помочь умирающему человеку. Всё это мы проходили. Я — дитя войны, как и тысячи других людей, проживающих в республике», — рассказал Рамзан Кадыров.

«Главный фактор — быть вместе, не разделяя, русский ребёнок, татарин, чеченец или казах. Главное — мы всё будем делать, мы можем помочь», — сказал глава Чеченской Республики.

Он отметил, что визит Анны Кузнецовой означает усиление этой работы на федеральном уровне, подчеркнув, что когда люди объединяются, «это уже команда и другие возможности».

Анна Кузнецова рассказала о работе созданной Комиссии при детском омбудсмене по вопросам возвращения в Россию детей из Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики, о состоявшейся в Москве встрече с послами обоих государств и взаимодействии с федеральными министерствами и ведомствами для выработки эффективных механизмов возвращения несовершеннолетних граждан России на родину.

В частности, она сообщила, что в настоящее время прорабатывает с профильными министерствами вопрос о способах возвращения детей, чья личность и родственники не были установлены. Детский омбудсмен также предложила создать общий телефон горячей линии, по которому могли бы поступать новые обращения о возвращении детей.

Анна Кузнецова отдельно поблагодарила уполномоченного по правам ребёнка в Чечне Хамзата Хирахматова, с чьей информации и началась работа по обобщению сведений о вывезенных в «горячие точки» детях, и члена Совета Федерации от Чеченской Республики Зияда Сабсаби, с которым плотно взаимодействует аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка. Детский омбудсмен выразила уверенность, что уникальный опыт Чеченской Республики по сопровождению и обустройству вернувшихся на родину детей окажется полезен и другим регионам России.

Ранее в ходе рабочей поездки в Грозный Анна Кузнецова встретилась с исполнительным директором Регионального общественного фонда им. Ахмата Кадырова Тамерланом Хучиевым, членами семей находящихся в Ираке и Сирии детей, представителями общественных организаций, занимающихся проблемами их возвращения, и мамой первого мальчика, возвращенного в Чечню из Мосула, — Билала.

На базе министерства образования Чеченской Республики под председательством Анны Кузнецовой прошло межведомственное совещания с участием представителей администрации главы республики, региональных отделений МВД, ФМС, органов опеки и попечительства и др. Детского омбудсмена интересовал в первую очередь опыт Чеченской Республики по возвращению, юридическому сопровождению и социальной адаптации детей, вернувшихся на родину, проблемы, с которыми сталкиваются ведомства и которые могут быть решены на федеральном уровне.

«Тема, которую мы сегодня обсуждаем, с одной стороны, радостная, потому что вернулись дети. А с другой стороны — тяжёлая, потому что мы понимаем, что ещё больше детей по-прежнему остаются в «горячих точках», — сказала Анна Кузнецова. — Мы понимаем, что это только начало пути».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа в Грозный прибыл специальный авиарейс с пятью вывезенными из иракского Мосула детьми. Все пятеро — Марьям, Фатима, Хадижа, Али и Султан-Мурад — являются уроженцами Дагестана. В регион, где идет война, их вывезли собственные родители.

Читайте ранее на эту тему: Ещё один ребёнок может вернуться из приюта в Ираке: МИД РФ разбирается; Сенатор раскрыл подробности спецоперации по возвращению детей из Ирака