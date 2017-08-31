Киев, 31 августа, 2017, 22:06 — ИА Регнум. На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко была опубликована петиция с инициативой прорыть канал между Азовским и Черным морями, чтобы отрезать Крымский полуостров от материка. Петиция появилась на сайте 29 августа.

Marc Majcher Смирительная рубашка

Автор петиции утверждает, что строящийся мост через Керченский пролив стал преградой для украинского судоходства и Россия будет использовать его «как шантаж Украины». Если канал будет прорыт, то украинские военные корабли смогут дойти до Мариуполя, утверждает автор петиции.

Копать придется немного — около четырех километров. Зато будут созданы десятки тысяч рабочих мест, создана новая инфраструктура портов и городов, а также будет обеспечена возможность обезопасить южные регионы Украины от «агрессии через Крым».

Напомним, ранее президент Порошенко заявил, что намерен вернуть Донбасс и Крым дипломатическим, политико-правовым путём, но никак не военным.