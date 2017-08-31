На Украине предлагают прорыть канал, отрезающий Крым от материка
Киев, 31 августа, 2017, 22:06 — ИА Регнум. На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко была опубликована петиция с инициативой прорыть канал между Азовским и Черным морями, чтобы отрезать Крымский полуостров от материка. Петиция появилась на сайте 29 августа.
Автор петиции утверждает, что строящийся мост через Керченский пролив стал преградой для украинского судоходства и Россия будет использовать его «как шантаж Украины». Если канал будет прорыт, то украинские военные корабли смогут дойти до Мариуполя, утверждает автор петиции.
Копать придется немного — около четырех километров. Зато будут созданы десятки тысяч рабочих мест, создана новая инфраструктура портов и городов, а также будет обеспечена возможность обезопасить южные регионы Украины от «агрессии через Крым».
Напомним, ранее президент Порошенко заявил, что намерен вернуть Донбасс и Крым дипломатическим, политико-правовым путём, но никак не военным.