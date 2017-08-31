Будапешт, 31 августа, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором призвал выделить Будапешту 400 млн евро на обеспечение охраны южной границы страны от нелегальных мигрантов. Об этом 31 августа сообщил глава аппарата венгерского правительства Янош Лазар, передаёт агентство MTI.

Колючая проволока

По его словам, на строительство заграждений вдоль границы, их обслуживание и содержание пограничных войск венгерской стороной на сегодняшний день потрачено 800 млн евро.

В Будапеште считают, что Еврокомиссия должна возместить половину этой суммы, так как усилия, предпринимаемые властями Венгрии, нацелены на «защиту всех граждан ЕС от миграционной катастрофы».

«Если мы говорим о европейской солидарности, то мы должны помнить и о защите границ и применять принцип солидарности на практике. Поэтому Европейский союз должен принять участие в наших расходах», — заявил Янош Лазар.

Напомним, на пике миграционного кризиса в 2015 году в Венгрию прибыло порядка 400 тысяч беженцев и нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Страна первой перестала пускать беженцев на свою территорию и начала строительство заграждений на границе со своими южными соседями — Сербией и Хорватией.

При этом Будапешт не скупится на средства, применяя новые технологии для укрепления границы. Так, в июле власти Венгрии объявили о проведении пробной эксплуатации строившегося с начала 2017 года нового «умного» забора вдоль границы с Сербией, через который протекает электрический ток напряжением 900 вольт.

Помимо электрического тока, конструкция на всём протяжении 175-километровой границы снабжена тепловизорами и устройствами ночного видения, фиксирующими каждую попытку незаконного пересечения границы.