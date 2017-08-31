Москва, 31 августа, 2017, 21:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которого обсуждались новые ограничительные меры Вашингтона в отношении российского дипломатического представительства в США. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Mid.ru Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. Вашингтон, 10 мая 2017 года

Сообщается, что госсекретарь Тиллерсон звонил министру Лаврову специально для того, чтобы проинформировать, что в ближайшее время будет объявлено о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США, и изложил их основное содержание.

В ходе разговора Лавров выразил сожаление в связи с ростом напряженности в отношениях двух стран, причем он напомнил, что начала это не Россия.

Также Лавров заявил, что российская сторона внимательно изучит принимаемые американцами новые меры, после чего сообщит о своей реакции.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что власти США потребовали закрыть российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке.