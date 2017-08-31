Вашингтон, 31 августа, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис 31 августа подписал приказ об отправке дополнительного воинского контингента в Афганистан, передаёт агентство Reuters.

ВС США в Афганистане

Как сообщил глава Пентагона, распоряжение издано им в соответствии с заявленной новой стратегией президента США Дональда Трампа в Афганистане.

Напомним, накануне стало известно о решении Вашингтона увеличить численность американских военных на территории Афганистана почти на 25% — с 8,4 тысячи до почти 11 тысяч военнослужащих.

В это число входят как военнослужащие, которые участвуют в подготовке сил безопасности Афганистана, так и контртеррористические силы по обеспечению операций.

До этого Дональд Трамп обозначил новые задачи военной операции в Афганистане, назвав её частью борьбы с международным терроризмом. По его словам, США намерены продолжать войну в исламской республике и «бороться до победы».

Как заявил глава Белого дома, Вашингтону не следует торопиться с выводом войск из Афганистана, так как это оставит вакуум, который заполнят собой исламские экстремисты.

Кроме этого, Трамп обозначил роль Пакистана в афганском урегулировании. В адрес Исламабада из уст президента США прозвучала прямая угроза. Трамп пообещал, что Пакистан может «много потерять», если продолжит укрывать террористов на своей территории.