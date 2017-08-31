Москва, 31 августа, 2017, 20:44 — ИА Регнум. Требование США закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско в Госдуме расценили как архинесправедливейший шаг и предостерегают от симметричного ответа со стороны РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа.

Zhirinovskiy2012.ru Леонид Слуцкий

«Требование о закрытии консульства — это архинесправедливый шаг. Это означает, что США объявляют горячую фазу дипломатической войны. Закрытие загранучреждения — это гораздо серьезнее, чем высылка дипломатов или даже незаконная ампутация дипсобственности», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Уже было заявлено, что Россия будет вынуждена ответить, напомнил парламентарий. При этом, по его мнению, «здесь необходимо решить, нужны ли нам симметричные меры и собираемся ли мы и дальше поддаваться американским провокациям, двигаясь, по сути, по пути сворачивания дипломатических отношений».

«Уверен, что нам нельзя допускать затормаживание в дипломатическом диалоге, особенно на фоне назначения нового посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Будем думать и решать. Несмотря на чрезвычайную досадность и очевидную необоснованность этого шага, считаю, что России не стоит идти на симметричный ответ, а наоборот пытаться прилагать все возможные усилия для сохранения достойного уровня дипотношений с США как залога важнейшей компоненты мировой стабильности», — говорит Слуцкий.

США потребовали до 2 сентября закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также по одному консульскому объекту в Вашингтоне и Нью-Йорке. США при принятии решения об очередных мерах против России учли, что закрываемое генконсульство РФ в Сан-Франциско самое старое в стране, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.