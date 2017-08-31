Вашингтон, 31 августа, 2017, 20:36 — ИА Регнум. Власти США требуют от Российской Федерации закрыть своё генеральное консульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Сан-Франциско, Калифорния

«В духе паритета, к которому отсылают русские, мы требуем, чтобы российское правительство закрыло свое генеральное консульство в Сан-Франциско, консульское здание в Вашингтоне и консульское здание в Нью-Йорке. Это закрытие должно быть проведено до 2 сентября», — заявила официальный представитель Государственного департамента Хизер Науэрт.

Что касается сокращения консульских объектов России в Вашингтоне и Нью-Йорке, то речь идёт о закрытии российских торговых представительств.

Напомним, в России находятся три американских консульства, в США — четыре российских. Это связано с тем, что на территории Советского Союза было четыре консульства США, но после развала СССР одно из них осталось на территории Украины.

Москва давно предложила Вашингтону открыть на территории Российской Федерации четвертое консульство для сохранения паритета, но власти США это предложение не приняли.

Летом 2017 года произошло очередное взаимное ужесточение санкций между Россией и США. Сперва Конгресс США принял, а президент Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, которые могут ударить по российским энергетическим проектам, таким, как «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Тогда Москва решила ответить на санкции против своих дипломатов, которые были введены в последние дни администрации Барака Обамы. Американскому дипломатическому представительству в России было предложено сократить штатную численность до размеров штатной численности российского дипломатического представительства в США.

После этого США временно приостановили выдачу неиммиграционных виз российским гражданам.