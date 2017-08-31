Краснодар, 31 августа, 2017, 20:25 — ИА Регнум. В Краснодарском крае дорожная авария унесла жизни пяти человек. По информации регионального ГУ МВД, трагедия произошла сегодня во второй половине дня, 31 августа, в Динском районе.

23.mchs.gov.ru С места аварии

По предварительным данным, на 230 км автодороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин в районе поселка Редутский два транспортных средства столкнулись лоб в лоб, передает ИА REGNUM со ссылкой на региональное ГУ МЧС. Сообщается, что водитель легкового автомобиля Kia ехал в сторону Краснодара и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с номерами сопредельного государства.

«От удара оба транспортных средства съехали с дороги, грузовик перевернулся», — уточнили в правоохранительном ведомстве.

На месте погибли пять человек. Все они находились в легковом автомобиле. В их числе — трое детей, сообщает «Российская газета». Возраст маленьких пассажиров — от девяти до 16 лет. Водитель грузовика не пострадал.

На месте ДТП работают экстренные службы, сотрудники дорожной полиции. Обстоятельства дорожного инцидента выясняются. Также на месте ДТП работают спасатели МЧС. Они деблокируют из автомобилей зажатых пассажиров. Всего к ликвидации последствий аварии привлечены 42 человека и 14 единиц техники.

Следственные органы уже возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».