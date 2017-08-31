Ереван, 31 августа, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Заявления уже бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта от США Ричарда Хогланда, который 22 августа перед отставкой опубликовал основные принципы урегулирования конфликта, до сих пор не теряют своей актуальности.

Photolure Ричард Хогланд

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян, к примеру, уже второй раз вынужден комментировать слова американского дипломата.

Около недели назад Налбандян заявил, что в опубликованных элементах урегулирования нет ничего опасного для армянской стороны, и Хогланд не сказал ничего нового.

Сегодня, 31 августа, Налбандян повторил свои слова о том, что в заявлении Хогланда нет ничего нового, но в то же время уклонился от ответа на вопрос, о возвращении каких территорий говорил Хогланд.

«Это было сказано господином Хогландом… перед его уходом у него взяли интервью, и он перечислил какие-то элементы. Возможно, это не полностью соответствует тому, что сказали сопредседатели», — сказал Налбандян (цитаты главы МИД Армении по azatutyun. am).

Напомним, что, согласно бывшему сопредседателю, «оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены под контроль Азербайджана. На них не может быть каких-либо поселений без учета суверенитета Азербайджана, и в отношении этих территорий суверенитет Азербайджана должен быть восстановлен».

На сегодняшней пресс-конференции с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорем Црнадаком Эдвард Налбанбдян также не ответил на вопрос о том, будут ли для армянской стороны приемлемы переговоры на основе объявленных Хогландом шести принципов, если они возобновятся.

По словам Налбандяна, следует обратить внимание на заявления сопредседателей Минской группы, занимающейся карабахским урегулированием.

Ранее на заявление Хогланда отреагировал также министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, заявив, что если Армения признает, что принципы, указанные американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Ричардом Хогландом, не новы и приемлемы, то необходимо начать предметные переговоры.

Министр иностранных дел Армении сегодня заявил, что Азербайджан пытается пустить пыль в глаза международному сообществу: «Если Азербайджан действительно принимает предложения стран-сопредседателей и готов к урегулированию на основе этих предложений, он должен подтвердить, а также доказать на практике, что согласен на урегулирование проблемы на основе тех принципов, которые были предложены странами-сопредседателями. Об этом неоднократно говорилось, речь идет о трех принципах: неприменение силы и угрозы ее применения, территориальная целостность и правовое равенство и право народов на самоопределение».

Налбандян подчеркнул, что предметные переговоры велись и до сих пор, Армения, по его словам, согласна с сопредседателями, а Азербайджан — не согласен и продолжает нарушать соглашение о перемирии от 1994—1995 года, не внедряет механизмы по расследованию инцидентов на границе.

«Азербайджан должен реализовать, а не противиться тем договоренностям, которые были достигнуты в Вене и Санкт-Петербурге», — сказал глава внешнеполитического ведомства Армении.

Налбандян подчеркнул, что Армения продолжит вместе со странами-сопредседателями прилагать усилия в направлении исключительно мирного урегулирования конфликта.

По его словам, Азербайджан может присоединиться к этому процессу: «Азербайджан должен, прежде всего, подтвердить свою приверженность тем трем принципам, которые предлагают сопредседатели: неприменение силы и угрозы ее применения, территориальная целостность и правовое равенство и право народов на самоопределение».

Принципы, озвученные Хогландом сегодня, 31 августа, прокомментировали также в МИД России.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, заявления не являются новыми: «На них неоднократно ссылались президенты России, США и Франции в своих совместных заявлениях по нагорно-карабахскому урегулированию, сделанных в 2009—2013 гг. Вы можете с ними ознакомиться и найти соответствующие цитаты» (цитата по mid.ru).

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