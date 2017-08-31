Санкт-Петербург, 31 августа, 2017, 20:08 — ИА Регнум. Почти все комитеты правительства Санкт-Петербурга потребовали дополнительных средств в рамках нулевых чтений городского бюджета, чтобы подготовиться к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 31 августа депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Юлия Карнаева ИА REGNUM Волонтеры Чемпионата мира по футболу 2018 года

В частности, комитет по физической культуре и спорту попросил выделить дополнительные 163 млн рублей для обустройства фан-зоны ЧМ-2018. Между тем, около 135 млн рублей на эти цели уже включены в бюджет комитета.

«В итоге, просят свыше 300 млн рублей. Заниматься этим будет АНО «Центр подготовки спортивных команд Петербурга». Спрашивается, почему именно они — потому что форма АНО предполагает меньше контроля, легче организовать конкурс по 223-ФЗ. А оно нам надо, чтобы было меньше контроля?» — недоумевает Дмитриева.

К тому же, на ее взгляд, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов не имел права подписывать соглашение с FIFA, которое обязует город предоставить фан-зону, без консультаций с Заксобранием. Впрочем, если сделать это необходимо, полагает депутат, то Смольный мог бы привлечь частные инвестиции, а не тратить бюджетные деньги.

«Мог бы заняться этим и клуб «Зенит», который является бенефициаром всей этой истории», — сказала Дмитриева.

Кроме того, на подготовку к ЧМ-2018 около 30 млн рублей попросил и смольнинский комитет по законности, правопорядку и безопасности. Ведомство займется установкой дополнительных ограждений.

«Кажется, только комитет по соцполитике не попросил денег в рамках чемпионата», — заключила Дмитриева.

На стадионе «Санкт-Петербург арена» на Крестовском острове пройдет несколько матчей группового турнира мирового первенства по футболу, а также один из полуфиналов.