Почти все комитеты Петербурга просят увеличить финансирование из-за ЧМ-2018
Санкт-Петербург, 31 августа, 2017, 20:08 — ИА Регнум. Почти все комитеты правительства Санкт-Петербурга потребовали дополнительных средств в рамках нулевых чтений городского бюджета, чтобы подготовиться к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 31 августа депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева («Партия роста»).
В частности, комитет по физической культуре и спорту попросил выделить дополнительные 163 млн рублей для обустройства фан-зоны ЧМ-2018. Между тем, около 135 млн рублей на эти цели уже включены в бюджет комитета.
«В итоге, просят свыше 300 млн рублей. Заниматься этим будет АНО «Центр подготовки спортивных команд Петербурга». Спрашивается, почему именно они — потому что форма АНО предполагает меньше контроля, легче организовать конкурс по 223-ФЗ. А оно нам надо, чтобы было меньше контроля?» — недоумевает Дмитриева.
К тому же, на ее взгляд, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов не имел права подписывать соглашение с FIFA, которое обязует город предоставить фан-зону, без консультаций с Заксобранием. Впрочем, если сделать это необходимо, полагает депутат, то Смольный мог бы привлечь частные инвестиции, а не тратить бюджетные деньги.
«Мог бы заняться этим и клуб «Зенит», который является бенефициаром всей этой истории», — сказала Дмитриева.
Кроме того, на подготовку к ЧМ-2018 около 30 млн рублей попросил и смольнинский комитет по законности, правопорядку и безопасности. Ведомство займется установкой дополнительных ограждений.
«Кажется, только комитет по соцполитике не попросил денег в рамках чемпионата», — заключила Дмитриева.
На стадионе «Санкт-Петербург арена» на Крестовском острове пройдет несколько матчей группового турнира мирового первенства по футболу, а также один из полуфиналов.