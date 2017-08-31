Москва, 31 августа, 2017, 19:59 — ИА Регнум. В России до конца года будет внесены изменения в государственные стандарты, предусматривающие установку уменьшенного размера дорожных знаков по всей стране. Об этом 31 августа сообщил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Лискутов.

Дорожный знак

По его словам, на состоявшемся сегодня заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения было поддержано решение «выйти из эксперимента на постоянное законное использование дорожных знаков уменьшенного формата».

«До конца года должны быть приняты соответствующие изменения в стандарты», — сказал Максим Лискутов.

Кроме того, по его словам, комиссия поддержала идею об общем сокращении количества вспомогательных знаков, в частности, связанных с парковкой и различной дополнительной информацией.

Напомним, в 2014—2015 годах Центр организации дорожного движения Москвы совместно с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ) проводили исследование видимости дорожных знаков уменьшенного размера. Специалисты пришли к заключению, что знаки уменьшенного в 1,5 раза размера обходятся на 30% дешевле, при этом они считываются не хуже в городских условиях.

С начала 2017 года эксперимент по введению дорожных знаков уменьшенного размера проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и Владимире.