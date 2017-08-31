Уфа, 31 августа, 2017, 19:34 — ИА Регнум. Признание Апелляционным судом Башкирии реорганизации «Башнефти» незаконным выводом активов было с одобрением воспринято общественностью региона. Опрошенные ИА REGNUM эксперты увидели в этом решении «торжество финансовой справедливости» и «защиту интересов жителей республики».

Bashneft.ru «Башнефть»

Напомним, Апелляционный суд Башкирии признал незаконным выводом активов реорганизацию «Башнефти», проведенную бывшими собственниками — АФК «Система» и «Система-Инвест» — в 2014 году. «Условия реорганизации, в результате которой «Башнефти» были причинены убытки, определены по усмотрению ответчиков. Само проведение реорганизации в течение января — мая 2014 года, непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года, указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации, прежде всего, для неправомерного вывода активов контролируемого общества», — говорится в опубликованном судом документе. Ранее с АФК «Система» и «Система-Инвест» судом было взыскано 136,3 млрд рублей в пользу «Роснефти».

Политолог Николай Евдокимов отметил предсказуемость исхода дела «Башнефти». «Вынесенное решение можно расценивать как победу «Роснефти» и правительства Башкирии. Впрочем, иное развитие событий, вероятно, было бы сенсацией. Тем не менее, думаю, что «сага» ещё не окончена. Очевидно, что АФК «Система» будет использовать все возможные юридические шаги для того, чтобы дело было пересмотрено». Эксперт считает, что «процесс сдвинулся с мёртвой точки, и после длительного этапа юридических проволочек судебные решения в последнее время стали приобретать вполне осязаемый и понятный характер».

«Не готов говорить о юридических тонкостях данного дела, но с точки зрения политического влияния очевидно, что позиции «Роснефти» и региональной власти выглядят существенно более сильными. Дело не только в непосредственном влиянии первых лиц, но и в общем запросе на справедливость, который существует в обществе и который явно не вписывается в ту позицию, которую озвучивает АФК «Система», — утверждает политолог.

Секретарь регионального отделения ПВО Максим Божко также назвал решение суда справедливым: «Можно пенять на ряд процессуальных решений судьи в ходе судебного разбирательства, но нельзя отрицать того факта, что корпоративное законодательство несовершенно и позволяет выводить активы в пользу мажоритарных акционеров в рамках вполне законных схем, что нельзя признавать справедливым по отношению к миноритариям. А, следовательно, эту несправедливость необходимо было исправить».

Инвестиционному климату, считает политик, данное решение не угрожает.

«В письме независимых членов совета директоров АФК «Система» высказывалось предположение, что иск «Роснефти» не только привел к ущербу корпорации, но и в целом ударил по российскому инвестиционному климату. В действительности вследствие решения суда не в пользу частной компании, решение, ударившее по рукам мажоритариев, злоупотребивших своими полномочиями, работает на улучшение инвестиционного климата, поскольку создает громкий прецедент ограничения возможностей мажоритариев злоупотреблять своими полномочиями. Что, в свою очередь, демонстрирует гарантию соблюдения прав миноритариев и приобретателей акций», — высказал свое мнение эксперт.

Политолог Дмитрий Казанцев выделил роль региональных властей. «Решение Арбитражного суда Башкирии по иску «Роснефти» к АФК «Система» было более чем обоснованным и опиралось на серьезную доказательную базу, в том числе и от республиканского правительства, выступившего соистцом. При этом ни для кого не секрет, что и приватизация «Башнефти» ранее не только происходила без каких-либо конкурсных процедур, но и имела явные коррупционные составляющие. Полагаю, что и недавняя информация пресс-службы АФК «Система» об уже втором техническом дефолте — это очередная умышленная попытка создать вокруг энергетической корпорации образ «жертвы» и придать политический характер судебным тяжбам».

«Глава «Роснефти» Игорь Сечин защитил интересы акционеров компании, а Владимир Путин и Рустэм Хамитов косвенно защитили интересы жителей Башкирии и России, решение суда стало успешной концовкой тринадцатилетней истории битвы за финансовую справедливость», — уверен экономист Константин Кузьминых.

Есть и особые мнения. Экономист Ринат Гатауллин не склонен разделять всеобщий оптимизм по поводу «наказания всех виновных» и «недопущения подобного впредь». «Представители правительства Башкирии всегда входили и входят в советы директоров крупных мероприятий, у этих представителей есть фамилии. Однако до сих пор не было слышно о том, чтобы кто-то из чиновников, участвовавших в управлении проштрафившихся компаний, был наказан хотя бы символически. Чувство безнаказанности развращает и не предотвращает новые экономические преступления», — посетовал экономист.

Один из уфимских предпринимателей выразился достаточно решительно: «Конечно, «Систему» нагнули, и нагнули показательно, продемонстрировав перед выборами, что олигархам не стоит испытывать иллюзий о своей неуязвимости. Когда олигархи совсем уж наглеют, государству надо им напомнить, кто в доме «хозяин», и что предательство вызовет расплату».