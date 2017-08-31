Челябинск, 31 августа, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Оптимизация детского и юношеского спорта в Челябинске категорически не устраивает родителей воспитанников, тренеров и руководство детско-юношеских спортивных школ. Об этом заявили участники массового пикета, прошедшего 31 августа в центре города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Челябинск. Пикет 31 августа против оптимизации спортшкол. Участники развернули плакаты

На акцию вышли около 80 человек — это родители детей, посещающих спортшколы, бывшие и настоящие воспитанники учреждений, а также тренеры и директора спортивных учреждений. Много людей пришло в поддержку именно детско-юношеской спортивной школы «Атлет». Участники развернули плакаты с надписями: «Детский спорт не для наживы», «Дети, а не деньги наш приоритет!», «Мы не коммерсанты, а детская школа!», «Дети важнее денег!», «Да! Бесплатному детскому спорту!», «Президент за спорт, местные чиновники — против!».

Люди протестовали против действий администрации, подразумевая коммерциализацию детского и юношеского спорта в городе. Активно вели себя защитники спортшколы «Атлет».

«Школа «Атлет» десятки лет существует, в которой уже выросли наши дети, мы в ней выросли, внуки уже ходят туда. Всем удобно, хорошо, комфортно. Чьи-то интересы сошлись на этом клубе. Финансовые, наверное, интересы. Не важно чьи и как, но нас оттуда выгоняют», — сказал участник пикета Николай Акридин.

На вопрос что нужно сделать, чтобы сохранить «Атлет», участник ответил: «Отстать от него, он сам сохранится, его создали люди, его люди и буду вести дальше. Отстать, не надо ничего делать».

Тренеры «Атлета» также активно поддержали акцию. «Мы вышли, чтобы нашу школу оставили в покое. Школе 41 года, она со своими традициями, со своими великим спортсменами», — заявила тренер-преподаватель Юлия Гуськова.

«Мы не хотим, чтобы у школы «Атлет» забирали помещения и переводили в «Спортивный город» (муниципальное бюджетное учреждение — ИА REGNUM ). Вышли дети, вышли родители, высказать свое мнение. Оборудованные помещения школы «Атлет» переводят в «Спортивный город». При этом нам объясняют, что это называется оптимизацией. На самом деле школа существует 41 год. У неё было всегда помещение, школа объединяет несколько силовых направлений: штанга, тяжелая атлетика, гиревой спорт, пауэрлифтинг, бодибилдинг. У нас уже была оптимизация, у нас как раз объединили силовые виды спорта. Сейчас мы оказываемся без помещения, дан приказ, чтобы помещение было передано муниципалитету, а он, в свою очередь, передаст его в «Спортивный город». Мы задавали много раз вопросы, но каждый раз получали ответ — будет так, как решено. Получается, что «Атлет» остается без помещения. Будет ли нам выделять потом «Спортивный город» помещение или не будет, это уже вопрос времени», — сказал тренер Евгений Линяев.

Как отметил один из участников пикета, люди понимают, что всё, за что берутся власти, становится лишь хуже, а главное «горожане уже поняли, что основное направление реформирования социальной сферы — это постановка на коммерческие рельсы всех тех островков инфраструктуры, которые еще остались».

Мероприятие в целом проходило под девизом: «Нам не нужна ваша оптимизация!». Однако подспудный мотив, который всё же был заметен — «Мы вам не верим!». Подразумевая, конечно, администрацию города Челябинска, городскую думу и те подразделения, которые участвуют в оптимизации спортшкол.

Напомним, власти Челябинска затеяли оптимизацию спортивных учреждений города. Первая причина оптимизации — экономическая, объявлено о необходимости экономить расходы бюджета. Это будет достигнуто за счет объединения разных спортивных школ, по видам спорта, по территориальному признаку. При объединении будет сокращаться управленческий персонал, — директор, бухгалтер и другие сотрудники. Тренеры, методисты и количество мест для детей, по заявлению мэрии Челябинска, будут сохранены в прежнем количестве. Такая оптимизация якобы позволит сохранить 10—30 млн рублей в год.

Вторая причина оптимизации, а некоторые считают эту причину главной, ради которой и замысливалась реорганизация в целом нормально работающей системы, все спортшколы должны передать помещения и имущество в МБУ «Спортивный город».

Третья причина — это установка тренажёров и спортивного оборудования по проекту партии «Единая Россия». Это предлагается сделать, по словам начальника управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Челябинска Евгения Иванова, для того, чтобы школы больше зарабатывали собственных внебюджетных средств.