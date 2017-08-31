Саратов, 31 августа, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Самый большой участок спроектированной автотрассы Западная Европа — Китай длиной 650 км пройдет по Саратовской области. Об этом заявил во время своей рабочей поездки в регион спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как сообщает ИА REGNUM, в ходе встречи жители Петровского района подняли ряд проблемных вопросов — отключения горячей воды, миллионных долгов за отопление, сохранения рабочих мест на заводе автозапчастей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

Говоря о международной автотрассе, Володин отметил, что дорога будет проходить в 5 км от Петровска — это самый короткий выход на автомагистраль с Пензы.

«Выиграет от этого весь регион. Работайте на опережение, уже сейчас прорабатывайте вопросы инфраструктуры. Это будет большой плюс для Петровского района, — подчеркнул он, напомнив про туристический проект речных перевозок по Волге. — Уже восстановлена пристань в Вольске, нужно возродить пристани в Марксе, других приволжских городах. Тогда в Саратовскую область потянутся туристы».

Володин отметил главную задачу — всё сделать, чтобы Саратовская область стала центром транспортной инфраструктуры среди других регионов.

Читайте также: Из Европы через Саратовскую область в Китай: автотрасса «Меридиан»

"Один из главных проектов — новый аэропорт. Старый, небольшой, не способен принимать современные воздушные суда. Нас все «облетали» стороной. Дальше так продолжаться не могло, отсутствие современного аэропорта начало негативно влиять на привлечение инвесторов, на экономику. И сегодня новый комплекс уже строится», — обратился Володин к жителям.

Читайте также: Строительство нового аэропорта в Саратове: стадия котлована

По словам сопровождавшего его врио губернатора Валерия Радаева, в 2017 году в регионе реализуется 10 программ, направленных на развитие социальной и городской инфраструктуры. Это — результаты предложений, которые жители высказали на встречах с Вячеславом Володиным в прошлом году.

«Я прошу Вячеслава Викторовича, чтобы эти проекты были продолжены в нашей области и в следующем, 2018 году. Все эти программы нашли самый положительный отклик у наших жителей», — сказал Радаев.

В ходе встречи жители Петровского района подняли ряд проблемных вопросов. Председатель Совета ветеранов завода автозапчастей сказал, что завод практически не работает. Когда-то на заводе трудились 1500 человек, сейчас 50 человек, и сокращения продолжаются. Он попросил Володина повлиять за ситуацию.

«Необходимо сделать всё, чтобы предприятие было возрождено. Если сейчас оно закроется — реанимировать будет очень трудно. Директору нужно представить конкретные наработки, которые будут интересны другим производителям, а мы с Валерием Васильевичем подставим плечо, сможем помочь. Если есть эффективный руководитель — предприятие сохранится. Давайте решать вопрос вместе», — заявил Володин.

Жительница Петровска пожаловалась спикеру Госдумы, что в городе уже 15 лет в летний период не бывает горячей воды. И попросила помочь Петровскому району расплатиться с долгами, чтобы такого больше не было.

«Главный вопрос — какой будет тариф, когда вы перейдете к новому поставщику теплоэнергии. До послезавтра просчитайте, каким он будет. Если он будет не выше действующего, мы найдём вам средства на этот переход в течение недели. Главное — чтобы экономика была сбалансированной, и вы больше не копили долгов», — пояснил Вячеслав Володин.

Он также пообещал помочь с реконструкцией памятника архитектуры регионального значения — железного моста через реку Медведица 1901 года постройки. Работы ведутся, но для их завершения требуются средства на замену основания моста и его покраску. Федеральный политик поручил просчитать стоимость завершения реконструкции.

Петровчане задали вопрос, будет ли в следующем году продолжена программа ремонта дворовых территорий, по которой в этом году в Петровске были приведены в порядок три двора. В настоящее время в городе требуется отремонтировать еще 50 дворов.

«Планируется, что проект будет действовать три года. Главное — провести точную инвентаризацию дворовых территорий и строго контролировать качество ремонта, как это делал «Дорожный контроль» в Саратове в прошлом году. Объемы ремонта дворов в районах области, начиная со следующего года, будут нарастать, так что вскоре в Петровске эта проблема решится», — ответил Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе поездки в Саратовскую область провел совещание по обманутым дольщиками и предложил создать реестр недобросовестных застройщиков в регионе.

На сегодняшний день в региональном реестре числится 25 объектов незавершённого строительства, из них пять планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Все дома разделены на три группы. В первую вошли 10 домов, строительство которых можно возобновить в текущем году, во вторую — пять объектов, которые планируется разморозить в 2018 году, в третью — пять сложных объектов, по ним план действий еще прорабатывается.

К работе подключены депутаты Госдумы, которые «проводят встречи с дольщиками и вырабатывают схему взаимодействия с муниципальными властями». Ранее Володин призвал депутатов нижней палаты парламента страны от Саратовской области взять под свою ответственность каждый проблемный дом и довести его до этапа ввода в эксплуатацию.

Читайте также: В Саратове Володин объяснил, как решить проблемы обманутых дольщиков

Напомним, в начале июля 2017 года Володин провел в Государственной думе парламентские слушания, посвященные проблемам дольщиков и поиску путей их решения. По итогам слушаний была создана рабочая группа. Кроме того, спикером Госдумы предложено провести в регионах собственные парламентские слушания, чтобы обозначить существующие проблемы и создать «дорожные карты», которые бы максимально учитывали мнения пострадавших людей. Письма с подобными рекомендациями направлены в субъекты РФ.

Читайте также: Володин: Проблемы обманутых дольщиков — не предвыборный проект