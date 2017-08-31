Москва, 31 августа, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Первый космонавт в истории человечества Юрий Гагарин занял первое место в рейтинге журнала Forbes «Самые влиятельные русские столетия».

Юрий Гагарин

В рейтинге из ста человек, оставивших след в российской истории, Юрий Гагарин возглавил тройку лидеров, в которую читатели журнала также внесли Иосифа Сталина и Владимира Путина.

При голосовании за Юрия Гагарина отдали свои голоса 52,2% читателей издания.

Стоит отметить, что в топ-100 вошли, в основном, деятели периода ХХ века. В частности, в нём присутствуют Владимир Ленин, оперный певец Федор Шаляпин, кинорежиссер Леонид Гайдай, поп-певица Алла Пугачева, поэт Сергей Михалков, создатель ресурсов «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, а также хоккеисты Александр Овечкин и Владислав Третьяк.

В самом издании сообщили, что составлением рейтинга занимались несколько десятков экспертов и консультантов, а также участвовали ректоры ведущих вузов страны.