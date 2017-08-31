Киев, 31 августа, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко и спикер Сейма Литвы Виктор Пранцкетис на встрече 31 августа обсудили инициативу Вильнюса о ежегодной финансовой поддержке Киева странами Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

«Во время встречи детально обсудили вопросы практической имплементации инициативы парламента Литвы «Новый Европейский план для Украины на 2017−2020 годы» (так называемый «План Маршала для Украины»), который редусматривает предоставление мощной финансово-инвестиционной поддержки и помощи по проведению реформ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны договорились о «дальнейшей координации работы с целью его одобрения и поддержки со стороны Европейского союза».

В ходе встречи, как сообщает пресс-служба, Порошенко и Пранцкетис «выразили обеспокоенность продолжением агрессивной политики Российской Федерации в контексте милитаризации временно оккупированного украинского Крыма и проведением Россией военных учений вдоль общих границ» и заявили о необходимости скоординированных международных усилий для усиления санкций против России.

Порошенко поблагодарил Пранцкетиса за «активную поддержку Литвы в вопросе введения Евросооюзом безвизового режима поездок для граждан Украины и окончательного вступления 1 сентября 2017 в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в августе стало известно, что власти Литвы подготовили «Новый европейский план для Украины», который предусматривает оказание ежегодной помощи Киеву в размере «как минимум 5 млрд евро» на «поддержку реформ, направленных на экономический рост и развитие».

«Эта инициатива литовского сейма предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции», — сообщил первый вице-премьер Украины Степан Кубив, добавив, что литовский проект в настоящее время «активно обсуждается» в ключевых международных институтах.

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