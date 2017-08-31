Ереван, 31 августа, 2017, 18:56 — ИА Регнум. У МИД России нет информации о возможном созыве встречи на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана в связи с обстрелом 31 августа мониторинговой группы ОБСЕ на армяно-азербайджанской госгранице, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня, 31 августа, в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, не намерена ли российская сторона инициировать встречу глав МИД Армении и Азербайджана в связи с обстрелом группы ОБСЕ, для того чтобы ускорить саммит на уровне президентов двух стран.

twitter.com/tbalayan Мониторинг ОБСЕ на армяно-азербайджанской границе

«Что касается упомянутого вами случая, то эксперты должны сказать свое слово изучив обстоятельства на месте. Что касается планов созыва встречи глав МИД Армении и Азербайджана, то такой информации у меня нет. Диалог поддерживается со всеми сторонами на экспертном уровне, безусловно, по линии контактной группы. И когда понадобится созыв подобной встречи, я думаю, вернее уверена, что мы будем проинформированы об этом. Но на данный момент у меня нет такой информации», — сказала Захарова.

Информацию об обстреле со стороны Азербайджана мониторинговой группы ОБСЕ опубликовал в Твитере пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по государственной границе Армении во время мониторинга ОБСЕ в направлении Тавушской области», — написал Балаян.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил некоторые подробности инцидента.

По его словам, Наблюдательная группа ОБСЕ сегодня в течение длительного времени не могла провести мониторинг в направлении приграничного села Чинари Тавушской области Армении на границе с Азербайджаном.

«Сегодня группа провела мониторинг на участке села Чинари. Каспшик [личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик — ИА REGNUM ] лично принимал участие в мониторинге, и в это время азербайджанские вооруженные силы начали стрелять по мониторинговой группе, в направлении села Чинари. Долгое время мониторинговая группа не могла выполнить свою функцию», — сказал Ованнисян (цитата по azatutyun. am).

Азербайджан довольно часто срывает заранее запланированные и согласованные мониторинги ОБСЕ на армяно-азербайджанской и карабахо-азербайджанской границе. Последний раз азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции во время планового мониторинга линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана 4 июля.

После этого ситуация в зоне конфликта резко обострилась: ВС Азербайджана впервые после апрельской четырёхдневной войны 2016 г. применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107.