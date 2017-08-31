Представитель председателя ОБСЕ попал под азербайджанский обстрел
Ереван, 31 августа, 2017, 18:56 — ИА Регнум. У МИД России нет информации о возможном созыве встречи на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана в связи с обстрелом 31 августа мониторинговой группы ОБСЕ на армяно-азербайджанской госгранице, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня, 31 августа, в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, не намерена ли российская сторона инициировать встречу глав МИД Армении и Азербайджана в связи с обстрелом группы ОБСЕ, для того чтобы ускорить саммит на уровне президентов двух стран.
«Что касается упомянутого вами случая, то эксперты должны сказать свое слово изучив обстоятельства на месте. Что касается планов созыва встречи глав МИД Армении и Азербайджана, то такой информации у меня нет. Диалог поддерживается со всеми сторонами на экспертном уровне, безусловно, по линии контактной группы. И когда понадобится созыв подобной встречи, я думаю, вернее уверена, что мы будем проинформированы об этом. Но на данный момент у меня нет такой информации», — сказала Захарова.
Информацию об обстреле со стороны Азербайджана мониторинговой группы ОБСЕ опубликовал в Твитере пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
«Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по государственной границе Армении во время мониторинга ОБСЕ в направлении Тавушской области», — написал Балаян.
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил некоторые подробности инцидента.
По его словам, Наблюдательная группа ОБСЕ сегодня в течение длительного времени не могла провести мониторинг в направлении приграничного села Чинари Тавушской области Армении на границе с Азербайджаном.
«Сегодня группа провела мониторинг на участке села Чинари. Каспшик [личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик — ИА REGNUM ] лично принимал участие в мониторинге, и в это время азербайджанские вооруженные силы начали стрелять по мониторинговой группе, в направлении села Чинари. Долгое время мониторинговая группа не могла выполнить свою функцию», — сказал Ованнисян (цитата по azatutyun. am).
Азербайджан довольно часто срывает заранее запланированные и согласованные мониторинги ОБСЕ на армяно-азербайджанской и карабахо-азербайджанской границе. Последний раз азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции во время планового мониторинга линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана 4 июля.
После этого ситуация в зоне конфликта резко обострилась: ВС Азербайджана впервые после апрельской четырёхдневной войны 2016 г. применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107.